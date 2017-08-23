За три года Россия в 10 раз увеличила количество оружия в Донбассе

За три года вооруженного конфликта на востоке Украины Россия более чем в десять раз увеличила количество поставляемого в Донбасс вооружения. Согласно данным украинского Кризисного медиацентра, опубликованным в среду, в июле 2014 года на востоке Украины было зафиксировано 30 танков, 110 реактивных систем залпового огня, 124 боевых бронированных машин, 50 единиц систем противовоздушной обороны. В конце июля текущего года количество единиц военной техники возросло в десять раз.

В начале июля Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла резолюцию, в которой призвала Россию прекратить финансирование "террористической деятельности" в Донецкой и Луганской областях Украины. Парламентарии потребовали от Кремля вывести с территории Донбасса вооруженные формирования, военную технику и наемников.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, за три года войны погибли около 10 тысяч человек, включая военнослужащих. Почти 24 тысячи человек получили ранения.Более полутора миллионов человек, или около 4 процентов населения Украины, стали беженцами. Кремль отрицает поставку вооружений в зону конфликта.

