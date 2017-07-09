ОБСЕ призвала Россию прекратить спонсирование терроризма на Украине

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), несмотря на протест России, приняла резолюцию в поддержку восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

В документе ОБСЕ вновь призывает Россию соблюдать нормы и принципы международного права и прекратить "оккупацию" Крыма и финансирование "террористической деятельности" в Донецкой и Луганской областях Украины. Кроме этого, парламентарии потребовали от Кремля вывести с территории Донбасса свои вооруженные формирования, военную технику и наемников, предоставить наблюдателям ОБСЕ доступ к российским контрольно-пропускным пунктам на границе с Украиной, а также отменить решение о признании "паспортов" и самопровозглашенных "народных республик".

В числе оснований для принятия данной резолюции указаны сведения о дискриминации крымских татар и этнических украинцев в Крыму, а также доклад ООН, в котором говорится о притоке "боевиков", боеприпасов и тяжелого вооружения на восток Украины через границу с Россией. В документе также отмечается, что внешняя агрессия и дестабилизирующие действия Кремля связаны с нарушениями прав и основных свобод человека в самой России.

В январе 2017 года Украина обратилась в Международный суд с иском против России. Киев обвинил Москву в нарушении Конвенций ООН по противодействию финансированию терроризма и по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Иск связан с ролью Кремля в вооруженном конфликте в Донбассе и действиями российских властей в аннексированном Крыму. Москва отвергает предъявленные ей обвинения. Суд по иску Украины продолжается.

В Донбассе за три года войны погибли более трех тысяч мирных жителей. Кремль, несмотря на многочисленные задержания в Донбассе российских военнослужащих и уничтожение техники российской армии, отвергает обвинения в вооруженной поддержке сепаратистов. Аннексию Крыма Москва называет "воссоединением".