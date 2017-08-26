Новые страны, новые вызовы. Эфир в 16:05

К 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Россией. Гость - бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк
К 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Россией «Дороги к свободе» предлагают слушателю специальный цикл программ. Гость сегодняшнего эфира – бывший министр иностранных дел Украины, депутат Верховной Рады Украины Борис Тарасюк. Эфир в 16:05.
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