Алексашенко – Радио Свобода: "Я за границей, про дело ничего не знаю"

Бывший заместитель министра финансов России Сергей Алексашенко опроверг информацию о своем задержании в московском аэропорту "Домодедово". "Я за границей, про дело ничего не знаю", – заявил Алексашенко в комментарии для Радио Свобода.

О задержании Сергея Алексашенко ранее сообщила газета "Московский комсомолец". Издание ссылается на таможню "Домодедово", по данным которой, в отношении бывшего замминистра финансов якобы возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей за попытку вывезти в США некие советские ордена. Об этом со ссылкой на неназванные источники также сообщает "Интерфакс". По данным агенства, после возбуждения уголовного дела в отношении Алексашенко его отпустили. Инцидент якобы произошел около недели назад. На сайте домодедовской таможни о задержании бывшего замминистра финансов ничего не сообщается. Глава ведомства Александр Берзан заявил РБК, что его сотрудники "такую информацию не давали".

Сергей Алексашенко занимал должность замминистра финансов и первого заместителя Центрального банка России в 1993-1998 годах. С 2013 года он живет в США. Алексашенко неоднократно выступал с критикой в адрес действующей российской власти, в том числе на Радио Свобода.