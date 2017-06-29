Кудринская альтернатива. Эфир в 19:05

В свет вышел доклад Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина о внешней политике и позиционированию России в мире на 2017-2024 гг. Видимо, проект изменения внешней политики страны увязан с экономической программой, предложенной бывшим вице-премьером и министром финансов Владимиру Путину.

Что это, реальный план по нормализации отношений России и цивилизованного мира, или косметическая лакировка опасной путинской политики агрессии и самоизоляции, которую истово провдит глав МИД РФ Сергей Лавров?

Предложена корректировка или лакировка внешней политики России Обсуждают один из авторов доклада ЦСР, кандидат политических наук Сергей Уткин, политики Константин Боровой и Сергей Станкевич.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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