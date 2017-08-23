Британские власти по ошибке разослали гражданам ЕС письма о депортации

Британские власти по ошибке разослали около сотни уведомлений о депортации гражданам Евросоюза, живущим в королевстве. Об этом пишет газета The Guardian. В письмах значилось, что адресат в течение месяца должен покинуть Великобританию, иначе его выдворят из страны. МВД уже принесло извинения всем, кто получили такие уведомления. Сейчас ведётся расследование инцидента.

В июне прошлого года большинство британцев на референдуме высказалось за выход страны из единой Европы. На конец августа намечен очередной раунд переговоров между Лондоном и Брюсселем. Среди главных вопросов — права граждан Евросоюза, живущих в Британии, и британцев, живущих в странах ЕС.

Переговоры по Брекзиту начались 19 июня в Брюсселе и продлятся до конца 2018 года. После этого у сторон будет 6 месяцев на ратификацию достигнутых договоренностей в национальных парламентах.