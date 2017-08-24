СМИ: из-за Курбан-байрама в ряде школ Москвы перенесли линейки 1 сентября

В московской школе №2107 линейку в честь начала учебного года перенесли с первого на четвертое предположительно из-за празднования Курбан-байрама. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Как рассказал секретарь директора школы Александр Крючков, указание о переносе было дано столичным департаментом образования. Причины такого решения он не назвал. Получить комментарий ведомства радиостанции пока не удалось.

Ранее о переносе праздничной линейки в социальных сетях сообщили родители нескольких школ Мещанского района, где находится главная Соборная мечеть Москвы.

Мусульмане в России начнут отмечать Курбан-байрам 1 сентября с традиционного богослужения. Этот праздник знаменует окончание Хаджа – ежегодного паломничества в Мекку - и продолжается несколько дней. В Москве в последние годы в праздновании участвуют до ста тысяч человек. В городе усиливают меры безопасности, в районе Соборной мечети перекрывают улицы.

Ислам – вторая по численности верующих религия в России. Его приверженцами, по разным оценкам, являются от 15 до 23 миллионов российских граждан.