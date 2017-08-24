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Новости

Два человека пострадали в результате взрыва в центре Киева

В центре Киева произошел взрыв. По предварительным данным полиции, ранены два человека. Неизвестный предмет взорвался на улице Грушевского. Служба безопасности Украины считает основной версией хулиганство.

На месте происшествия работает следственная группа и эксперты-взрывотехники. Информация о пострадавших уточняется. По данным СМИ, взрыв мог произойти после того, как в машину посольства Азербайджана бросили взрывпакет.

Сегодня в Киеве проходят торжественные мероприятия по случаю Дня независимости Украины.

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