Два человека пострадали в результате взрыва в центре Киева

В центре Киева произошел взрыв. По предварительным данным полиции, ранены два человека. Неизвестный предмет взорвался на улице Грушевского. Служба безопасности Украины считает основной версией хулиганство.

На месте происшествия работает следственная группа и эксперты-взрывотехники. Информация о пострадавших уточняется. По данным СМИ, взрыв мог произойти после того, как в машину посольства Азербайджана бросили взрывпакет.

Сегодня в Киеве проходят торжественные мероприятия по случаю Дня независимости Украины.