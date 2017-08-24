Иван Непомнящих: "Зона – это аналог России"

Иван Непомнящих, осужденный по так называемому "Болотному делу", вышел на свободу из ярославской колонии. 22 декабря 2015 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителю власти на Болотной площади 6 мая 2012 года. Осужденный, которого несколько раз помещали в штрафной изолятор, жаловался на избиение сотрудниками колонии. По инициативе руководства колонии Непомнящих был назначен административный надзор. Он предполагает дополнительное ограничение прав и свободы осужденного, который уже понес наказание. Суд запретил Непомнящих после освобождения из колонии участвовать в массовых мероприятиях и находиться вблизи мест их проведения. Ему также запрещено покидать место жительства с 10 часов вечера до 6 утра и выезжать за пределы Московской области. Непомнящих освобожден прямо из штрафного изолятора, куда его поместили за трое суток до окончания срока лишения свободы.