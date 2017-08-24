"Фонтанка" рассказала об угрозах автору статей о потерях в Сирии

Журналист издания "Фонтанка.Ру" Денис Коротков подвергся угрозам после публикации статей о частной военной компании "Вагнер". В конце августа Коротков написал несколько материалов о гибели россиян в Сирии и на востоке Украины. В расследованиях, в частности, раскрывались личности предполагаемых руководителей "Вагнера", сообщает издание.

"Фонтанка" обратила внимание на появление в интернете однотипных публикаций о Короткове. Анонимные пользователи "Живого журнала" угрожали репортёру и опубликовали его адрес в Санкт-Петербурге. Издание обратилось в правоохранительные органы.

По данным журналистов, сбором информации о Короткове могли заниматься люди в окружении бизнесмена Евгения Пригожина. Как утверждает РБК, подразделение "Вагнер" обслуживают связанные с этим предпринимателем структуры.

Частная военная компания "Вагнер", по данным СМИ, была создана в 2014 году. Её якобы курирует Главное разведывательное управление России. "Фонтанка" ранее сообщала, что бойцы подразделения получают ордена и награды по указам президента. Утверждается, что бойцы "Вагнера" воевали в Донбассе и Сирии.