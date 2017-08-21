"Фонтанка" установила личности еще трех руководителей ЧВК "Вагнера"

Интернет-издание "Фонтанка" установило личности еще трех предполагаемых руководителей частной военной компании "Вагнер". По данным ресурса, ими являются Александр Кузнецов по прозвищу "Ратибор", Андрей Богатов с позывным "Бродяга и Андрей Трошев – "Седой". Эти люди, как и сам лидер ЧВК Дмитрий Уткин, фотографировались с президентом России Владимиром Путиным на приеме в Кремле в 2016 году.

"Фонтанка" отмечает, что Кузнецов ранее был осужден за похищение человека и грабеж. В 2013 году он вышел на свободу, а еще через год возглавил первую разведывательно-штурмовую роту "Вагнера". Богатов командует четвертой разведывательно-штурмовой ротой, а Трошев занимает пост "исполнительного директора" ЧВК. Трошев и Богатов носят звания Героев России за взятие Пальмиры, а Кузнецов, как и Уткин, – четырежды кавалер Ордена Мужества.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Уткин присутствовал на приеме в Кремле 9 декабря 2016 года.

Подразделение "Вагнера", по данным СМИ, было создано в 2014 году. Его курирует Главное разведывательное управление России. "Фонтанка" ранее сообщала, что бойцы ЧВК получают ордена и награды по указам президента. Подразделение, как утверждает РБК, обслуживают структуры, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, близким другом Путина. Утверждается, что бойцы "Вагнера" воевали в Донбассе и Сирии.

