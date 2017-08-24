Директор информагентства "Туран" Мехман Алиев задержан в Баку

Руководитель независимого азербайджанского информационного агентства "Туран" Мехман Алиев был задержан в Баку. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщается на сайте агентства.

Сейчас Алиев находится в отделении полиции. Суд об избрании меры пресечения должен состояться в течение 48 часов. Международный Комитет защиты журналистов призвал власти Азербайджана прекратить нападки на работников "Турана". Правозащитная организация Human Rights Watch также призвала Баку не вмешиваться в работу агентства.

16 августа сотрудники налогового надзора провели обыск и изъятие документов в "Туране". Сотрудники агентства назвали преследование властей политически мотивированным. Тогда Алиев заявил Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что никаких налоговых нарушений агентство не допускало.

11 августа правозащитная организация "Репортеры без границ" осудила использование властями Азербайджана обвинений в налоговых нарушениях в качестве повода для преследования "последнего независимого средства массовой информации в стране". В докладе правозащитников об индексе свободы прессы в 180 странах в 2017 году Азербайджан занимает 162-е место.

Агентство "Туран", основанное в 1990 году, публикует информацию на азербайджанском, русском и английском языках.

