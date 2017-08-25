В Москве в больнице умер активист после нападения у мемориала Немцову

В Москве в больнице умер активист Иван Скрипниченко, которому неизвестный сломал нос на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на активиста Андрея Маргулева, который принимал участие в дежурствах у народного мемориала политика.

Нападение произошло вечером 15 августа, когда Скрипниченко дежурил на мосту. К нему подошел мужчина и попытался с ним заговорить. Активист отвернулся, и мужчина ударил его кулаком в нос. По свидетельствам очевидцев, нападавший крикнул Скрипниченко: "Ты что, Путина не любишь?" Пострадавшего увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ему диагностировали перелом носа. После осмотра Скрипниченко поехал домой и собирался написать заявление в полицию. Нападавшего полиция не нашла.

По словам Маргулева, через несколько дней Скрипниченко лег в больницу для исправления последствий перелома. 23 августа он умер. "Результатов судмедэкспертизы пока нет, но, вероятно, он умер из-за оторвавшегося тромба", сообщил активист.





Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля. В ту же ночь на месте убийства оппозиционера был создан народный мемориал, который впоследствии неоднократно разоряли сотрудники коммунальных служб и прокремлевские активисты.