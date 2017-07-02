В Москве у мемориала Бориса Немцова задержаны две активистки

В Москве у Большого Москворецкого моста, где находится мемориал Бориса Немцова, вечером в воскресенье задержаны активистки Ирина Епифановская и Елена Котеночкина. Они стояли с плакатами в поддержку главы карельского общества "Мемориал" Юрия Дмитриева, обвиняемого в уголовных преступлениях. Задержанных активисток доставили в полицейский участок "Китай-город". Об этом изданию ОВД-Инфо сообщил дежурный "Немцова моста" Григорий Симаков.

Юрий Дмитриев обвиняется, в частности, в изготовлении фотографий "порнографического характера", с участием несовершеннолетней приемной дочери. Адвокат Виктор Ануфриев неоднократно заявлял, что Дмитриев фотографировал девочку раз в месяц для наблюдения за её физическим развитием.

Главе карельского "Мемориала" также вменяют "совершение развратных действий без применения насилия" и "незаконное хранение огнестрельного оружия".