От "акустической атаки" на Кубе пострадали 16 дипломатов из США

16 сотрудников американского посольства на Кубе пострадали в результате "акустической атаки". Об этом заявили в Госдепартаменте США. В начале августа стало известно, что у служащих диппредставительства в Гаване появились проблемы со слухом.



В Вашингтоне считают, что с конца 2016 года против дипломатов использовали специальное звуковое оборудование для "акустических атак". Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал инцидент "покушением на здоровье". В качестве ответной меры Вашингтон выслал из страны двух кубинских дипломатов.



Власти Кубы проводят собственное расследование. Причастность к атаке на дипломатов они отрицают. Посольство США на Кубе возобновило работу два года назад. До этого между Вашингтоном и Гаваной не было не дипломатических отношений на протяжении более полувека.