Главу Samsung приговорили к пяти годам по делу о коррупции

Суд в Южной Корее приговорил к пяти годам вице-президента компании Samsung Ли Чжэ Ёна. Его признали виновным в даче взяток бывшему президенту страны в обмен на покровительство в бизнесе. Руководитель Samsung не признал вину. Он заявил, что сделал добровольное пожертвование в адрес подруги президента.

Бывшая глава Южной Кореи Пак Кын Хе была была отстранена от власти через процедуру импичмента в середине марта. Ее арестовали по обвинению в коррупции, превышении полномочий и разглашении гостайны. Большая часть обвинений связана с близкой подругой президента. В июне суд приговорил ее к трем годам лишения свободы за получение привелегий от главы государства.

По версии следствия, подруга президента вынуждала южнокорейские корпорации, в том числе Samsung, жертвовать миллионы долларов подкронтрольным ей фондам. Следователи считают, что Пак Кын Хе было известно о коррупционных схемах своей подруги.