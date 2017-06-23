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Подругу экс-президента Южной Кореи осудили на три года

Цой Сун Силь под конвоем

Подруга бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к трем годам лишения свободы. Суд в Сеуле признал Цой Сун Силь виновной в незаконном получении привилегий от главы государства, сообщает Reuters.

По версии следствия, женщина воспользовалась своим влиянием на Пак Кын Хе чтобы устроить дочь в университет.

Цой Сун Силь также обвиняется по статьям о вымогательстве, злоупотреблении властью и попытке мошенничества. Заседания по этим делам еще не состоялись. Сама подсудимая вину отрицает, передает агентство.

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе была была отстранена от власти через процедуру импичмента в середине марта. Она помещена под арест в связи с обвинениями в коррупции, превышении власти и разглашении государственной тайны. Большая часть обвинений связана с близкой подругой президента.

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