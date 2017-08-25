В Минске суд оштрафовал журналистов "Белсат ТВ"

В Минске в пятницу суд оштрафовал независимых журналистов Екатерину Андрееву и Сергея Ковалева на 1150 белорусских рублей, признав их виновными в незаконном изготовлении продукции СМИ – работы без аккредитации в пользу телеканала "Белсат".

Сегодня суд рассмотрит аналогичные дела в отношении их коллег – журналистов Олеся Силича и Марии Арцыбашевой. Сами журналисты решили не приходить на заседания. Основанием для преследований стало то, что власти Белоруссии запретили открытие офиса "Белсат ТВ" в Минске, чем заставили корреспондентов работать без аккредитации. "Белорусская ассоциация журналистов" настаивает на том, что судить журналистов и операторов по этому обвинению неправомерно.

В поддержку журналистов выступила правозащитная организация "Репортеры без границ". В организации указали, что Ивашкевич, Силич, Арцибашева, Андреева и Ковалев были вынуждены бежать в Польшу. Правозащитники отметили, что за текущий год в отношении журналистов "Белсат ТВ" было открыто не менее 26 производств со штрафами на сумму более 10 тысяч евро.

Белоруссия занимает 153-е из 180 мест в рейтинге свободы прессы 2017 года.