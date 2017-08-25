Руководство Штутгартской оперы выпустило специальное заявление по поводу ареста Кирилла Серебренникова, в последние месяцы работавшего над постановкой оперы Хумпердинка "Гензель и Гретель" по сказке братьев Гримм. В заявлении арест назван "неадекватной мерой", тяжелым ударом по творчеству режиссера. В то же время в заявлении подчеркивается, что премьера оперы состоится, как и было запланировано, 22 октября и что постановка будет соответствовать замыслу Серебренникова, который уже завершил основную часть работы над спектаклем.

На вопросы Радио Свобода отвечает директор по связям с общественностью Штутгартской оперы Томас Кох.

– Вы можете подтвердить, что премьера оперы, которую Кирилл Серебренников ставил в Штутгарте, состоится в установленные сроки?

– Да. Премьера оперы "Гензель и Гретель" состоится, как и запланировано, 22 октября.

– Вы планируете заменить Кирилла Серебренникова кем-то для доработки спектакля перед премьерой?

У него украли свободу, у него украли творческую свободу – это выглядит угрожающе

​– Нет, мы не планируем заменять Серебренникова, просто потому, что он незаменим. Мы крайне огорчены тем, что суд в Москве принял решение арестовать его. Это неадекватная, драконовская мера, которая лишает его возможности заниматься искусством. У него украли свободу, у него украли творческую свободу – это выглядит угрожающе. Не только для нас. Это в целом очень угрожающий сигнал – Серебренников на два месяца лишен возможности работать, пока идет следствием по этому делу. Руководство Штутгарской оперы надеется, что суд найдет возможность изменить Серебренникову меру пресечения, освободить его и, может быть, дать возможность приехать к нам.

Мы очень надеемся, что 19 октября домашний арест Серебренникова не будет продлен, и он приедет в Штутгарт 22 октября

Но опера "Гензель и Гретель" все равно будет поставлена. Это возможно, потому что все основные приготовления к спектаклю уже завершены. Серебренников и его команда очень много работали над ним этой весной. Один из ключевых элементов этой постановки – фильм, который Серебренников снял в апреле и мае в Африке и в Германии. И этот фильм, вокруг которого строится режиссура спектакля, готов. Монтаж фильма соответствует музыке оперы, а певцы знают предложенную им концепцию постановки.

Спектакль будет дорабатывать помощник Кирилла Серебренникова, дорабатывать именно в соответствии с этой концепцией. Но мы рассчитываем, что Кирилл все-таки сможет приехать. Если не на репетиции, то хотя бы на премьеру – мы очень надеемся, что 19 октября домашний арест Серебренникова не будет продлен, и он приедет в Штутгарт 22 октября.

– Кирилл Серебренников уже не в первый раз ставит в Штутгарте, у него тесные связи с дирекцией оперного театра. Стал ли его арест полной неожиданностью? Предупреждал ли он, что у него могут возникнуть подобного рода проблемы?

Мы знаем его как честного и надежного человека, фантастически талантливого режиссера

​– Мы следили за ходом расследования дела, связанного с "Гоголь-центром". Мы знали, что против некоторых сотрудников выдвинуты обвинения и что Серебренников проходит по этому делу свидетелем. И для нас было неожиданным, что он вдруг превратился в обвиняемого и был помещен в тюрьму. Что его обвинили в том, что он участвовал в преступной деятельности и даже возглавлял ее. Неожиданным потому, что по совместной работе с Серебренниковым мы знаем его как честного и надежного человека, фантастически талантливого режиссера, которого очень ценят и в России, и в мире. Мы очень рассчитываем, что Кирилл сможет вернуться к работе как можно скорее, – сказал Томас Кох.

По задумке Серебренникова, выходцы из Африки Гензель и Гретель оказываются в Германии – в сказочном лесу, где они заблудились. Опера посвящена миграционному кризису в Европе. Видеохудожник Илья Шагалов, который работает над постановкой "Гензель и Гретель" вместе с Серебренниковым, подтвердил в интервью изданию "Медуза", что подготовка к опере началась достаточно давно. "Мы выстраивали работу так, чтобы к выходу на сцену быть готовыми по максимуму, и своему расписанию мы следуем. Что касается моей части работы, я не останавливаюсь, и в театре тоже никто работу не останавливает", – сказал он.

Десятки членов академии подписали призыв к российским властям "немедленно освободить" режиссера

Европейская киноакадемия выразила "глубочайшую озабоченность" в связи с помещением Кирилла Серебренникова под домашний арест. Десятки членов академии подписали призыв к российским властям "немедленно освободить" режиссера.​ В обращении, опубликованном на сайте Европейской киноакадемии, он назван "одним из наиболее известных" театральных и кинорежиссеров. Работы Серебренникова были отмечены академией в 2013 году (фильм "Измена") и в 2016-м (фильм "Ученик").

Работы Кирилла Серебренникова участвовали в Каннском и Венецианском кинофестивалях, а также в кинофестивале в Локарно. Фильм "Изображая жертву" стал лауреатом первого Международного кинофестиваля в Риме. В обращении членов Европейской киноакадемии отмечается, что есть основания считать арест Серебренникова "политически мотивированным". "Российский режиссер должен быть освобожден немедленно и без предварительных условий, и ему должны быть гарантированы свобода передвижения и свобода творчества", – говорится в обращении.

В поддержку Серебренникова выступил и всемирно известный скрипач Гидон Кремер. В заявлении, опубликованном на сайте "Кольта.Ру", Кремер отмечает, что попрание элементарных прав человека было и продолжает оставаться "печальной традицией русского общества". Музыкант называет "дикостью" помещение в клетку не осужденного свидетеля по делу.

Само звание артиста предполагает определенную мораль, и я уверен, что Кирилл Серебренников – ее олицетворение

"Думаю, что все те, кто в оправдание акции выражают лишь недоумение или ссылаются на повсеместно распространенные – и в артистических кругах! – теневые способы получать и "отмывать" деньги, также показывают определенное равнодушие к развитию событий и тем самым открыто предают как своего коллегу, так и свою гражданскую совесть. Само звание артиста предполагает определенную мораль, и я уверен, что Кирилл Серебренников – ее олицетворение", – говорится в заявлении Кремера. "Да, согласен, право должно быть на всех одно, но это не означает, что за его нарушения должен отвечать один за всех", – подчеркивает в своем заявлении музыкант.

Официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань выразила обеспокоенность в связи помещением под домашний арест Кирилла Серебренникова. "Франция с тревогой обратила внимание на проведенный арест российского режиссера Кирилла Серебренникова, художественного директора "Гоголь-центра" и на протяжении многих лет важного действующего лица в культурном сотрудничестве между двумя нашими странами. Франция будет внимательно следить за развитием этого дела и желает скорейшего его урегулирования с соблюдением правил правового государства", – заявила дипломат, которую цитирует агентство ТАСС.