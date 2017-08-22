Общественные и культурные деятели выступили в защиту Серебренникова

Российские общественные и культурные деятели выступили в защиту режиссера Кирилла Серебренникова, задержанного по подозрению в хищении бюджетных средств.

Директор Большого театра Владимир Урин, в частности, заявил РБК, что расследование дела в отношении Серебренникова должно рассматриваться без ограничения свободы режиссера. Заслуженный деятель искусств, режиссер Евгений Каменькович назвал задержание Серебренникова "позором для России". В защиту худрука "Гоголь центра" также выступили режиссеры Павел Бардин, Павел Лунгин и Владимир Бортко, актриса Лия Ахеджакова, оппозиционный политик Лев Шлосберг и бывший министр финансов Алексей Кудрин.

В Совете по правам человека при президенте России задержание Серебренникова назвали "демонстративным". Глава комиссии СПЧ по гражданским правам Николай Сванидзе отметил, что задержание режиссера "будет иметь очень тяжёлые последствия для общей атмосферы в стране".

Следственный комитет подозревает Кирилла Серебренникова в "организации хищения" почти 70 миллионов рублей, выделенных некоммерческой организации "Седьмая студия" на проект "Платформа" в 2012-2014 годах. В мае режиссера допросили по этому делу в качестве свидетеля, бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский были арестованы. Под домашний арест поместили генерального директора "Седьмой студии" Юрия Итина.

Серебренникова задержали во вторник в Санкт-Петербурге, после чего доставили в Москву. Основанием для задержания режиссера, как сообщает "Интерфакс", стали показания Масляевой, а также другой сотрудницы бухгалтерии "Седьмой студии" Татьяны Жириковой.