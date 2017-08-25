Посольство США в Грузии готово выдавать визы россиянам

Американское посольство в Грузии готово выдавать визы российским гражданам, если они обратятся в консульский отдел в Тбилиси. В диппредставительстве назвали прием заявлений на визу от граждан третьих стран "обычным рабочим процессом", сообщает корреспондент Радио Свобода.

Это заявление может быть связано со значительным увеличением срока ожидания “собеседования“ в посольстве США в Москве. С сентября американские визы россиянам будут выдавать только в столице. США объяснили этот шаг мерами российских властей по ограничению численности сотрудников дипломатических миссий в России.

Заявление посольства США в Грузии может представлять интерес для жителей Северного Кавказа, Краснодарского и Ставропольского краев. Ранее Грузия в одностороннем порядке отменила визовый режим для граждан России, и жители этих регионов за несколько часов могут доехать до Тбилиси.

Срок ожидания собеседования для получения неиммиграционной визы в посольстве США в Тбилиси не превышает 8 дней.