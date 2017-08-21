США временно приостановят выдачу неиммиграционных виз в России

США приняли решение с 23 августа приостановить процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. Процедура будет возобновлена в Москве с 1 сентября. В других регионах она приостановлена на неопределенный срок.

В посольстве этот шаг объяснили мерами российских властей по ограничению численности сотрудников дипломатических миссий в России.

28 июля МИД России объявил о сокращении до 455 человек персонала американских дипломатических миссий в России, включая технических сотрудников, а также о запрете работникам посольства США пользоваться дачей в Серебряном Бору и складским помещением в Москве.

Кремль назвал это ответом на принятие Конгрессом США 27 июля закона об ужесточении санкций против России. В Государственном департаменте США заявили, что решение Кремля "ничем не обосновано".

