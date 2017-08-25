Суд отменил арест главы штаба Навального в Казани

Верховный суд Татарстана отменил постановление нижестоящей инстанции об аресте на десять суток координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиру Дмитриеву. Как сообщила адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Ирина Гонцова Дмитриевой, дело будет направлено на новое рассмотрение.

23 августа суд признал Дмитриеву виновной по административной статье о повторном нарушении правил проведения митинга. Нарушение закона полицейские усмотрели в призыве активистки раздавать в городе агитационные листовки в поддержку Навального. Сама Дмитриева не признала свою вину.

Ранее Эльвиру Дмитриеву уже привлекали к административной ответственности – за участие в антикоррупционной акции 26 марта в Казани ее приговорили к обязательным работам и штрафу в 10 тысяч рублей.

