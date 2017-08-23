В Казани на 10 суток арестовали главу предвыборного штаба Навального

В Казани суд на 10 суток арестовал Эльвиру Дмитриеву, главу местного предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщило издание Idel.Реалии (проект Радио Свобода).

Дмитриеву признали виновной по административной статье о повторном нарушении правил проведения митинга. Нарушение закона полицейские усмотрели в призыве активистки раздавать в городе агитационные листовки в поддержку Навального. Сама Дмитриева не признала свою вину.

Ранее Эльвиру Дмитриеву уже привлекали к административной ответственности – за участие в антикоррупционной акции 26 марта в Казани ее приговорили к обязательным работам и штрафу в 10 тысяч рублей.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Выдвижение оппозиционера поддержали почти 600 тысяч человек, а в волонтёры записались около 150 тысяч активистов. В последние месяцы сторонники Навального по всей России сталкиваются с давлением и угрозами.