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В Чечне убит член республиканского парламента

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В Чечне убит член республиканского парламента Мухмад Асхабов. Как сообщает "Интерфакс", машина Асхабова была обстреляна неизвестными. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконный оборот оружия".

Асхабов стал депутатов парламента Чечни в 2016 году. До этого он занимал посты советника главы Чечни Рамзана Кадырова и министра имущественных и земельных отношений республики.

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