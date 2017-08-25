В Чечне убит член республиканского парламента Мухмад Асхабов. Как сообщает "Интерфакс", машина Асхабова была обстреляна неизвестными. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконный оборот оружия".

Асхабов стал депутатов парламента Чечни в 2016 году. До этого он занимал посты советника главы Чечни Рамзана Кадырова и министра имущественных и земельных отношений республики.

