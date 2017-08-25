Следователи проверят обстоятельства смерти волонтера Скрипниченко

Следственный комитет проверяет обстоятельства смерти волонтера Ивана Скрипниченко, избитого у народного мемориала Борису Немцову в Москве. В ведомстве заявили, что назначена судебно-медицинская экспертиза. Представитель следственного управления Москвы заявила, что причиной смерти, по предварительной версии, могла стать болезнь сердца, передает ТАСС.

О гибели Скрипниченко стало известно накануне вечером. Сообщалось, что он скончался спустя неделю после нападения.

15 августа, когда Иван Скрипниченко дежурил на Большом Москворецком мосту, к нему подошел неизвестный и ударил волонтера по лицу. У потерпевшего диагностировали перелом носа, и позднее он обратился в больницу для устранения его последствий. 23 августа активист скончался.

Самого нападавшего полиция не нашла.

Народный мемориал Борису Немцову был создан на месте гибели оппозиционера 27 февраля 2015 года. Возле него постоянно дежурят волонтеры, которые неоднократно сообщали о давлении со стороны полиции и прокремлевских активистов.