В Брюсселе сомалиец напал на солдат. Его ранили при задержании

В центре Брюсселя 30-летний выходец из Сомали напал на двух солдат. Он был вооружен мачете. Бельгийские средства массовой инофрмации сообщают, что при нападении он выкрикивал "Аллах Акбар".

Как сообщает информационное агентство Reuters, при задержании злоумышленник был ранен. Он находится в критическом состоянии.

По предварительным данным, солдаты не получили серьезных ранений. Отмечается, что нападавшего ранее не замечали в связях с террористами.

Военные в Брюсселе патрулируют улицы вместе с полицейскими в связи с повышенными мерами безопасности после терактов в столице Бельгии в марте 2015 года. Тогда при взрывах в столичном аэропорту и метро погибли 32 человека. В конце июня на вокзале в Брюсселе была предотвращена попытка теракта. Выходец из Марокко пытался привести в действие взрывное устройство, находившееся в сумке. Его застрелила полиция.