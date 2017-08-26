В Иркутске состоялась акция "За свободу интернета"

Жители Иркутска в субботу поддержали всероссийскую акцию протеста "За свободу интернета". В центре города сторонники оппозиционера Алексея Навального провели пикет. Предложения присоединиться к акции были направлены всем политическим партиям и движениям региона, но ее поддержали только представители ПАРНАСа и "Левого фронта", сообщает корреспондент Радио Свобода.

Активисты информировали прохожих о том, что в России в 2016 году более пятисот человек были осуждены за "лайки" и репосты в социальных сетях.

Участники акции цитировали статью Конституции России, в которой говорится, что "каждый имеет право на тайну переписки, телефонных разговор и иных сообщений". Они также выступили в поддержку математика Дмитрия Богатова, которого обвиняют в публичных призывах к терроризму в интернете.

Сотрудник штаба Алексея Навального в Иркутске Захар Сарапулов в беседе с Радио Свобода отметил, что в регионе ситуация со свободой слова "лучше, чем в целом по стране", но добавил, что полиция изъяла из местного штаба оппозиционера 26 тысяч экземпляров газет и листовок. Этот факт активисты считают нарушением свободы слова.

Акция протеста была согласована с властями Иркутска. Мероприятие прошло без инцидентов.