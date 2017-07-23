Суд в Москве рассмотрит запрос о переводе Богатова под домашний арест

Сегодня Пресненский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о замене на домашний арест меры пресечения Дмитрию Богатову. 25-летний преподаватель математики обвиняется в публичных призывах к терроризму.

21 июля адвокат Богатова Саркис Дарбинян написал в фейсбуке, что в понедельник следствие попросит смягчить меру пресечения, однако по какой именно причине он уточнить не смог.

18 июля Мосгорсуд признал законным продление ареста Богатова до 31 августа, отклонил жалобу его защиты.

19 июля полторы тысячи студентов и преподавателей МГУ подала в администрацию президента России обращение в защиту Дмитрия Богатова.

По версии следствия, 25-летний преподаватель Московской финансово-юридической академии под вымышленным именем призывал в социальных сетях к насилию во время несогласованной акции протеста 2 апреля. Соратники Богатова утверждают, что он не совершал преступления, а его IP-адресом мог воспользоваться любой пользователь анонимной сети Tor, оператором которой он был.

Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключённым.