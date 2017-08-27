Установлена личность подозреваемого в избиении Стаса Думкина

В Москве установлена личность принимавшего участие в избиении петербургского блогера Стаса Думкина в парке отдыха имени Горького в Москве. Сообщается, что принимаются меры для задержания предполагаемого преступника. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель московского управления Следственного комитета Юлия Иванова.

По её словам, 13 августа неизвестные лица, "используя формальный повод, вступили в конфликт с молодым человеком 1988 года рождения". Нападавшим не понравился его внешний вид. После драки Думкин был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

Иванова сообщила, что подозреваемым в совершении преступления является житель Москвы 1994 года рождении, который скрывается от следствия. По её словам, следователи призывают его добровольно явиться в следственные органы.

Как информирует РИА Новости, сына актёра популярного телесериала "Интерны" разыскивают в рамках дела об избиении до смерти блогера из Санкт-Петербурга парке Горького. Об этом сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы. "Подозреваемый Корней Макаров по месту жительства не появляется, установить его местонахождение следствию пока не удалось", — сказал собеседник агентства.