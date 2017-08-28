"Мемориал" признал Владимира Лапыгина политзаключенным

Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Лапыгина политическим заключенным. 77-летний создатель космических аппаратов осужден на семь лет лишения свободы по обвинению в государственной измене. Правозащитники требуют немедленно освободить учёного, а также привлечь к ответственности виновных в его уголовном преследовании.

В сентябре прошлого года Мосгорсуд приговорил сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина к 7 годам лишения свободы. По версии следствия, ученый передавал за границу секретную технологическую информацию. Сам Лапыгин вины не признал. Он утверждает, что работал в научно-исследовательском институте по совместительству и к государственным секретам допущен не был.

В феврале 23 учёных обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Они просили помиловать Лапыгина. По их словам, пребывание в колонии сторого режима для пожилого человека равносильно смертному приговору. В марте Владимир Лапыгин сам подал прошение о помиловании на имя президента.