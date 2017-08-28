В "безвыходном положении"

В августе 2008 года после пятидневной войны России с Грузией Дмитрий Медведев предлагал руководству Абхазии и Южной Осетии "создать конфедеративный союз, к которому позже могли присоединиться другие страны, в том числе и Грузия". Об этом говорится в интервью, которое дал РИА-Новости бывший "премьер" Абхазии Сергей Шамба, который в то время занимал пост министра иностранных дел непризнанной республики.

По его словам, проект создания конфедерации был разработан в Министерстве иностранных дел России и передан тогдашним лидерам Абхазии и Южной Осетии Сергею Багапшу и Эдуарду Кокойты. Проект обоих не устроил. Как вспоминает Шамба, "у него возникли подозрения", что идею конфедерации предложил занимавший тогда пост президента Франции Николя Саркози, выступивший посредником в урегулировании вооруженного конфликта между Россией и Грузией. После этого, как утверждает Шамба, Медведев сказал: "Я знаю, что вы отказались от этого проекта. Нам ничего тогда не остается как признать независимость ваших стран". При этом "министр иностранных дел" Южной Осетии Мурат Джиоев в интервью РБК не смог припомнить, чтобы создание конфедерации непризнанных республик обсуждалось на правительственном уровне. "Ничего такого не могу подтвердить", – заявил Джиоев.

Обозреватель Радио "Эхо Кавказа" Демис Поландов не знает, существовал ли такой план или нет на самом деле. По его мнению, главный вопрос – почему о том, что проект конфедерации якобы был разработан в августе 2008 года, и что он якобы "был торпедирован Михаилом Саакашвили", российское государственное информационное агентство рассказало только сейчас, 9 лет спустя после признания Москвой государственной независимости Абхазии и Южной Осетии?

– ​В своем интервью Сергей Шамба рассказывает о том, что создать конфедерацию Абхазии и Южной Осетии ему предложил тогдашний президент России Дмитрий Медведев, что этот план создавался в недрах МИД России, а затем был предложен лидерам Абхазии и Южной Осетии. Вы верите в существование такого плана?

Это один месседжей, которые Москва посылает Тбилиси

– В целом, наверное, такой план мог существовать. Я не буду отрицать его наличие или отсутствие просто потому, что у меня нет никаких данных по этому поводу. Другой вопрос – почему информация появляется сегодня, спустя 9 лет? Мы не знали ничего об этом плане. Он не обсуждался ни в Абхазии, ни в Южной Осетии. Он не обсуждался в Тбилиси. Не знаю, стал бы Михаил Саакашвили скрывать, что ему предлагали конфедеративное устройство Грузии. Я бы не рассматривал эту тему в историческом контексте. Потому что это происходит сегодня. Это интервью берет РИА-Новости. И это интервью сопровождается еще и "экспертным материалом". Мне кажется, логичнее обсуждать сегодня, что Москва хочет сказать с помощью РИА-Новости современной Грузии, сегодняшнему руководству страны.

– ​И что же она хочет сказать?

Даже если бы Саакашвили получил такое предложение, то он бы от него отказался

– Второй материал, о котором я говорю, называется "Эксперт: Идею Медведева о конфедеративной Грузии торпедировал Саакашвили". Далее в тексте эта идея называется "жизнеспособной". Но "жизнеспособная идея" не понравилась Тбилиси. Когда мы читаем комментарии РИА-Новости, мы всегда предполагаем, что в них есть какой-то месседж. В данном случае, это один из многих месседжей, которые посылаются Тбилиси из Москвы сегодня. О том, что существуют варианты какого-то сближения. И цена не указывается прямо. То есть никто не говорит, разумеется, открыто о том, что Абхазия или Южная Осетия являются разменными монетами или могут быть платой за сближение Тбилиси с Россией. Но таким подспудным образом все-таки на это каким-то образом намекается. Материал меня очень сильно удивил, конечно. Но, с другой стороны, он вполне себе соответствует современной политике России – не говорить ничего прямо, но все время намекать. В Грузии, мне кажется, материал вызовет резонанс. Люди будут обсуждать – было, не было. Но скорее надо обсуждать, что есть сейчас.

– ​Вернемся к описанному плану. Если верить сказанному Шамбой, предлагался план конфедерации двух непризнанных республик, у которых нет даже общей границы. В этом плане говорится о том, что со временем, после ухода Саакашвили, в этот союз, в эту конфедерацию сможет вступить и Грузия. Тогда получается, что, если вначале создать конфедерацию, у нее должна быть хоть какая-то формальная столица, и это могли быть города Цхинвали или Сухуми. То есть люди, которые придумывали этот план, могли себе представлять и такое. Вы совершенно справедливо говорите о том, что Москва может действовать намеками и какими-то месседжами. Но когда в виде этого месседжа предлагается такой план, выглядит это просто диковато, что ли.

– В 2008 году такого рода предложение выглядело просто как условие капитуляции для Грузии. Даже если Михаил Саакашвили получал такое предложение, то он от него отказался. Я предполагаю, что он от него в любом случае отказался бы. Сама по себе идея федеративного и конфедеративного устройства Грузии обсуждалась еще в 1990-е годы. И с предложениями о конфедерации выступали как раз представители Абхазии. Грузия всегда отвечала на все эти предложения – нет! В федеративном договоре можно определить какие-то невыполнимые условия для выхода из состава федерации. Конфедерация рассматривалась как способ легитимизировать Абхазию и Южную Осетию, просто оформить выход. Поэтому Грузия всегда настаивала, что сначала она восстановит территориальную целостность, а потом уже можно будет обсуждать на каких условиях Абхазия и Южная Осетия будут в ее составе. Южная Осетия вообще не признана Грузией как некий субъект внутри Грузии, это у Абхазии статус автономии. В условиях 2008 года подобное предложение могло рассматриваться исключительно так: мы создаем конфедерацию, Тбилиси соглашается на эту конфедерацию, а после этого просто оформляется развод. Это такая версия. Но дело в том, что там, в самом этот материале, Сергей Шамба намекает, что это вообще не была идея самого Медведева или российского МИДа, а это была идея Саркози. Ее предложили. Формально сказали, что вот идея – соглашаетесь или нет? И Абхазия, и Южная Осетия отказались. Но , конечно, странно, что Сергей Шамба об этом говорит, а из Южной Осетии мы слышим совершенно другой ответ.

Это решение принималось, конечно, Владимиром Путиным

– ​Почему Мурат Джиоев отрицает существование такого плана?

– По моей версии, ему просто не дали указание подтвердить его существование.

– ​История, как известно, не знает сослагательного наклонения. Но у нас разговор все-таки о предположениях. Представим себе, что все так и было. Что, действительно Дмитрий Медведев развел руками и сказал: "Ну, значит, у нас нет другого выхода, кроме как признавать государственную независимость Южной Осетии и Абхазии"? Можно ли предполагать, что Дмитрий Медведев, будучи тогда президентом, понимая, на какой шаг он идет, сопротивлялся какому-то давлению на него, а сам не хотел признания Москвой государственной независимости Абхазии и Южной Осетии?

– Мне сложно ответить на этот вопрос. Начнем с того, что я считаю, что это самая слабая часть рассказа Сергея Шамбы. Она абсолютно неправдоподобна, так что по Станиславскому можно ответить – просто "не верю!" Во-первых, не верю, что это решение принималось таким образом. Мол, "ах, вы отказались, ну, что ж нам теперь остается, кроме того, чтобы признать вашу независимость". Это решение, я думаю, принималось хотя и быстро, но после интенсивных консультаций. Потому что последствия этого решения были достаточно серьезны. Я не очень верю в то, что Дмитрий Анатольевич хотел какую-то другую политику проводить, но его заставили. Мне кажется, что Дмитрий Медведев и Владимир Путин вполне такой устоявшийся тандем. Хотя, конечно, в тот период эксперты говорили, что Дмитрия Медведева "повязали" войной 2008 года. Я не знаю, я не эксперт по Дмитрию Медведеву, но мне в этом видится излишняя конспирология. В целом, это решение принималось, конечно, Владимиром Путиным. А Дмитрий Медведев мог его только огласить.