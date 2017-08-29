Вслед за Герценом

Русскоязычным жителям Германии надоело, что от их имени выступают пропутинские структуры. На днях по моей инициативе создан оргкомитет "Форума русскоязычных европейцев в Германии".

Участники Форума собираются организовать систему оперативного информирования европейцев, в том числе русскоговорящих, о тайной войне, которую ведут путинские власти против европейской демократии, в том числе об их попытках дестабилизировать ситуацию в Германии. Одной из главных своих задач "русские европейцы" считают разоблачение кремлевской пропаганды. Форум будет заниматься продвижением среди бывших соотечественников европейских ценностей, которые эта пропаганда, насаждающая ксенофобию и расизм, пытается всячески дискредитировать. Мы намереваемся проводить среди русскоязычных жителей Европы исследования общественного мнения, а также заняться организацией журналистских расследований кремлевских манипуляций в Германии.

"Русские европейцы" будут поддерживать своих единомышленников в России, бороться за освобождение политзаключенных и прекращение политических репрессий. В ближайшее время Форум намеревается заняться организацией протестов против кремлевской экспансионистской внешней политики.

Вот фрагменты из декларации Форума:

"Мы, русскоязычные жители Германии, возмущены тем, что представители путинских властей пытаются говорить от нашего имени. Кремль опирается на разветвленную манипулятивную сеть, включающую в себя Федеральное агентство Россотрудничество, Фонд "Русский мир", партию Die Einheit, Общегерманский координационный совет российских соотечественников, Объединение "Heimat-Родина", "сообщество по интересам русских немцев" в партии AfD и т. д. Накануне выборов в Бундестаг резко усилилась агитационная работа этих организаций, вырос тираж их пропагандистских материалов, при их участии подготовлены широко разрекламированные "русские" конгрессы в Магдебурге и в Бад- Хомбурге. Кремлевская манипуляция опирается на массированную пропаганду российских телеканалов.

Некоторые немецкие СМИ фактически ставят знак равенства между русскоязычными жителями и сторонниками Путина. В реальности это далеко не так. Значительная, а, возможно, и большая часть русскоязычного сообщества в Германии, так же как и мы, придерживается демократических, европейских ценностей. Однако голос русскоязычных европейцев здесь пока почти не слышен. Мы решили изменить эту ситуацию и публично заявить о своей позиции.

Мы заявляем о своем категорическом несогласии с политикой российских властей, ведущих информационную войну на территории демократических стран. Мы протестуем против путинской диктатуры, уничтожившей свободные выборы и преследующей демократических активистов в России; против кадыровского террора в Чечне и гонений на крымских татар. Нам отвратительна ксенофобия, которую насаждает кремлевская пропаганда, пытаясь обострить межнациональные и межконфессиональные конфликты в Германии. Нас тревожат попытки Кремля вмешаться в выборы в ФРГ на стороне экстремистских, антиевропейских сил. Мы – против антиукраинской агрессии, аннексии Крыма, интервенции в Донбассе, военного вмешательства в Сирии и других захватнических действий нынешних российских властей.

Объединимся, чтобы помочь европейской демократии защитить себя, а значит, наше общее будущее!

​Кремль пытается "приватизировать" русскую культуру, вещать от ее имени, однако творчество лучших ее представителей свидетельствует против путинского режима. Как и во времена Льва Толстого, сейчас в Москве "собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют". Мало того, нападают на соседние страны, вмешиваются в их внутренние дела, пытаясь привести к власти своих ставленников. Мы не можем примириться с таким положением дел и вслед за Александром Герценом отвечаем тем, кто обвиняет нас в "непатриотичности": "Что за жалкое средство – выдавать нас за врагов России потому, что мы нападаем на нынешний режим".

На наших глазах путинизм победил в России, уничтожив ростки свободы и демократии. После этого началась его внешняя экспансия, в том числе в Европе и Германии. Мы знаем об этой агрессивной системе больше, чем остальные европейцы. Наш долг – помочь им осознать угрозу, исходящую от путинского режима. Сейчас главное направление кремлевской информационной войны в Германии – выборы в Бундестаг. Путинские пропагандисты активно разжигают ксенофобию, агитируют русскоязычных граждан голосовать за правоэкстремистскую партию AfD. Таким образом они пытаются дестабилизировать и расколоть немецкое общество. Эта политика опасна для благополучия русскоязычных семей и всех граждан Германии, которым нужны мир и стабильность.

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Наша цель – остановить наступление путинизма в Европе. У нас много единомышленников в Германии и других европейских странах. Призываем их присоединиться к Форуму и работать вместе. Объединимся, чтобы помочь европейской демократии защитить себя, а значит, наше общее будущее!"

Декларацию уже подписали известные в Германии общественные деятели и деятели культуры, в числе которых – писатель Владимир Каминер, журналист и театральный режиссер Юрий Векслер, скрипач Миша Нодельман, а также и множество других русскоязычных жителей Германии. Сбор подписей продолжается.

Игорь Эйдман – социолог и публицист, участник рабочей группы по организации Форума русскоязычных европейцев в Германии

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