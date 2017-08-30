Когда этап страшнее приговора. Эфир в 18:05

Правозащитники предлагают пересмотреть подход к организации доставки осужденных (на профессиональном жаргоне ее называют этапированием) в места лишения свободы.

Этап считается одним из самых тяжелых для осужденных периодов, во время которого особенно часто нарушаются их права.

О законодательных инициативах правозащитников и о том, почему важно менять устоявшуюся практику этапирования осужденных в России, говорим с участниками сегодняшней передачи.

В студии Радио Свобода - заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист Ева Меркачева и адвокат Светлана Сидоркина. А на видеосвязи - член президентского совета по правам человека Андрей Бабушкин и адвокаты Александр Попков из Краснодара и Виталий Черкасов из Санкт-Петербурга.