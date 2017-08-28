Макрон летит под горку

Эммануэль Макрон перестал быть любимцем французов. Не прошло и четырех месяцев с тех пор, как 7 мая он одержал победу на выборах президента, а рейтинг самого молодого (39 лет) главы Французской республики уже оказался на уровне всего лишь 40%. Это самый низкий за более чем двадцать лет показатель среди президентов Пятой республики после ста дней пребывания в должности. Вот динамика рейтингов Макрона и его двух непосредственных предшественников – Николя Саркози (президент в 2007 – 2012) и Франсуа Олланда (2012 – 2017):

Только за последний месяц популярность Макрона упала на 14%. Сейчас его работой недовольны 57% французов, сообщает социологическая служба IFOP. При этом во втором туре президентских выборов за Макрона голосовали две трети французов, пришедших на избирательные участки. Правда, как напоминают социологи, многие поддержали Макрона не из приверженности ему самому, а скорее в пику его сопернице – лидеру ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен.

Ироничных комментариев более чем достаточно. Авторы некоторых отмечают, что популярность человека, которого весной называли “спасителем Франции”, нынче падает быстрее, чем у не вылезающего из политических скандалов Дональда Трампа:

Чем же насолил новый президент Франции избирателям в первые месяцы пребывания в Елисейском дворце? Версии расходятся. Британский еженедельник The Economist утверждает, что Макрона карают за благие дела: намерение сократить бюджетные расходы, в частности, зарплаты в разросшемся госсекторе. За это Макрону и его правительству уже достается от левой оппозиции: бывший кандидат в президенты, лидер движения “Непокорная Франция” Жан-Люк Меланшон назвал нынешние власти “надменной кастой”, добивающейся “привилегий для богачей”.

Но, возможно, дело не в реформах, которых французский президент успел провести совсем немного, а в нем самом. Эммануэль Макрон пообещал быть “Юпитером”: именем главного из античных богов во Франции называют президента, который правит несколько отстраненно, сосредоточившись на внешней политике и представительских функциях и поручив “грязную” работу, прежде всего экономические дела, своему премьеру и министрам. При этом очень скоро Макрон с этой ролью не справился, устроив пару разносов премьер-министру Эдуарду Филиппу (его рейтинг сейчас на 7% выше, чем у шефа) и спровоцировав отставку популярного начальника Генштаба генерала де Вилльера.

Не пошла на пользу президенту и его склонность к помпезности. Эммануэль Макрон любит Версаль – в тамошнем колоссальном дворце, возведенном когда-то Людовиком XIV, он провел серию важных совещаний и официальных встреч, в том числе запомнившееся свидание с Владимиром Путиным, на котором российский президент выглядел довольно кисло. Благодаря этому, а также посулам быть “Юпитером” и нелюбви к общению с журналистами (традиционная для французских президентов пресс-конференция в день национального праздника 14 июля была отменена) Макрон стал слишком напоминать Бурбона – а этого в республиканской Франции не любят.

Над несколько чрезмерным пристрастием главы государства к внешним эффектам стали всё чаще подшучивать – пока не очень зло. Многие обратили внимание на то, как тщательно готовился Макрон к съемкам своего официального портрета, лично раскладывая на столе предметы, которые должны составлять его антураж на фото. Вот итог съемки:

А вот подготовка к ней:

Кстати, книги, которые лежат на столе за Макроном, – это мемуары основателя Пятой республики Шарля де Голля и два романа: “Красное и черное” Стендаля и “Яства земные” Андре Жида. Знатоки французской литературы, видимо, могут составить на этом основании представление о вкусах и внутреннем мире нынешнего президента. А любители позубоскалить принялись пародировать портрет. Мне больше всего понравился вот этот вариант – “Ночной Париж”:

Куда больше, однако, повредили репутации президента сообщения о том, что он успел потратить на макияж 26 тысяч евро. Не понравилось публике и намерение Макрона придать официальный статус первой даме – своей супруге Брижит, которая в целом довольно популярна. От своих планов относительно жены президенту пришлось отказаться.

Всё перечисленное может показаться сущими мелочами, но в современной политике, где лидер – нечто вроде товара, который продаёт сам себя избирателям, мелочи играют немалую роль. Правда, возможно, главную причину падения популярности Эммануэля Макрона сформулировало издание Politico: “Его президентство пока что состоит из образов в большей мере, чем из слов, и из слов в большей мере, чем из дел”. А именно дела, разнообразные реформы обещал Макрон французам в ходе предвыборной кампании. Пока же самый, наверное, запомнившийся поступок президента Франции – серия бесконечных рукопожатий с Дональдом Трампом (вначале сопернических, позднее, в ходе визита президента США в Париж, скорее дружеских):

Впрочем, у политологов из парижского Института политических исследований (Sciences Po) Эмилиано Гроссмана и Николя Соже есть своя версия. Они считают, что французы просто не любят своих политиков – и система Пятой республики лишь способствует этой неприязни: “Центром всего являются президентские выборы. В кандидатов вкладываются большие надежды. Победитель начинает выполнять свой мандат, обладая большой легитимностью и популярностью. Но уже через пару месяцев этому приходит конец: смелые обещания наталкиваются на границы реальности. Франция с ее членством в ЕС и открытой экономикой во многом зависит от соседей и партнеров. Односторонние решения и радикальные реформы обходятся дорого, и от них чаще всего быстро отказываются. А избирателей охватывает разочарование”.

Кстати, с 2002 года ни одному французскому президенту не удавалось избраться на второй срок. Пока еще рано судить о том, сможет ли Эммануэль Макрон переломить эту закономерность. Но недоброжелатели в соцсетях, радуясь неприятным для президента результатам опросов, уже придумали для него кличку “Эфемерон”.