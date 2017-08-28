ИГ взяло ответственность за нападение на полицию в Дагестане

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в городе Каспийске в Дагестане. Об этом сообщает группа по расследованию террористической деятельности SITE Intelligence Group.

В результате атаки погибли двое сотрудников полиции. Нападавшие были застрелены. Как ранее сообщил сайт "Кавказ.Реалии" (проект Радио Свобода), на месте нападения была найдена атрибутика ИГ.

В понедельник в Хасавюртском районе Дагестана во время контртеррористической операции в перестрелке погиб сотрудник правоохранительных органов, еще один был ранен.

Исламские боевики в регионе часто нападают на сотрудников полиции и должностных лиц, а некоторые из боевиков объявили о своем участии в "Исламском государстве".