Запрет трансгендерам на службу в армии США оспорили в суде

Две группы правозащитников обратились в суд в связи с запретом трансгендерам на службу в вооруженных силах США. Новый указ президента Дональда Трампа нарушает конституционные права американцев, говорится в исках. Обращения от имени трансгендеров поданы в суды Балтимора и Сиэтла.



На прошлой неделе Трамп подписал указ, запрещающий Пентагону принимать трансгендеров на службу и оплачивать операции по смене пола. Запрет начнет действовать с марта 2018 года. Ранее суды в США приостанавливали действие указа Трампа об ограничении иммиграции.

Трансгендеры получили право служить в американской армии в 2016 году при предыдущей администрации Барака Обамы. Тогда сообщалось, что в вооруженных силах США проходят службу около 2500 трансгендеров.