Напряженный праздник

День знаний все чаще испытывает нас на толерантность. Трагедия Беслана тенью висит над праздничными площадками перед школами с суровым пропускным режимом. А в этом году на первое сентября выпал один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам, и это повысило тревогу у родителей, которым придется вести детей в школы мимо главной мечети России. Известно, что в период религиозных праздников в районе проспекта Мира ни пройти, ни проехать. Опять вопросы безопасности! Мы подспудно боимся за своих детей и невольно преподносим им уроки нетерпимости.

По опросам Левада-центра, 78 процентов москвичей выступают за ограничение въезда в столицу гастарбайтеров, подразумевая выходцев из мусульманских стран и регионов. Однако толерантность многоцветна как радуга. Помимо этнической, есть еще религиозная, социальная, экономическая, политическая, физиологическая, межличностная формы толерантности. Терпимое отношение к людям и группам, которые по-иному подходят к решению традиционных, таких понятных любому ребенку, вопросов – как жить, с кем дружить, на каком языке говорить, какую одежду носить, кем восхищаться, у кого, зачем и чему учиться, кого защищать, кому помогать. Дети еще неспособны разобраться во всем многоголосье идеологий. Главными для них остаются межличностные, лицом к лицу, отношения, из них дети черпают простые ответы.

Толерантность – не напряженное молчание, а активное просвещение – как нельзя более к лицу школе

Первым для ребенка коллективом остается семья, а не школа. Дома муссируются и решаются все остальные вопросы. Думаю, не случайно уровень нетерпимости к чужакам в столице коррелирует и почти совпадает с уровнем разводов. Мы не можем договориться друг с другом под крышей собственного дома, и эту агрессию и подавленность дети несут в школу даже в праздничные дни, которые должны быть, по идее, абсолютно безоблачными.

Психологический смысл любого праздника в том, чтобы в радостной атмосфере ритуалов формировалась положительная групповая идентичность собравшихся. Детям вместе сидеть за партами годами. День первого сентября должен быть праздником солидарности всех, кто готов учиться, несмотря на внешние обстоятельства, совпадения и соблазны. Его не отменить даже в Курбан-байрам. Школа отделена от религии, а Россия – светское государство. Но, чтобы снять напряжение предшествующих конфликтов и обвинительных высказываний, нам бы не забыть в пылу торжественных речей и напутствий поздравить детей из мусульманских семей с их религиозным праздником, похвалить за то, что все, как один, пришли в школу, главный "храм знаний", как говорили во времена воинствующего атеизма, вытесняя и замалчивая вопросы религии. Толерантность – не напряженное молчание, а активное просвещение – как нельзя более к лицу школе. Тем более что участие детей в утренних молитвах во время Курбан-байрама не обязательно. И они придут – радостные и возбужденные, чтобы, как и все, поделиться летними впечатлениями со сверстниками, а учителям вручить цветы.

Ольга Маховская – психолог, автор бестселлеров для родителей

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