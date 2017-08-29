МВД заявило о задержании и аресте двух администраторов "групп смерти"

Министерство внутренних дел России сообщило об аресте двух администраторов так называемых "групп смерти" в социальных сетях, которых подозревают в покушении на убийство. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Имена подозреваемых мужчины и женщины она не привела.

21-летний молодой человек, администратор "группы смерти" в соцсети "ВКонтакте" был задержан в Подмосковье. Женщину задержали в Хабаровске. Имеет ли она отношение к той же "группе смерти", не уточняется. В МВД сообщили, что в этом сообществе подросткам угрожали расправой над родственниками.

Дело возбуждено сразу по двум статьям: о доведении до самоубийства и об организации деятельности по доведению до самоубийства . Эти статьи появились в Уголовном кодекселетом 2017 года, их предложили добавить после расследования "Новой газеты" о так называемых группах смерти - закрытых сообществах "ВКонтакте", якобы подталкивающих детей к самоубийству .

В июле суд приговорил к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения администратора одной из "групп смерти" Филиппа Будейкина. Его признали виновным в "доведении до самоубийства".