Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Орловский областной суд отказался смягчить наказание Олегу Навальному

Олег Навальный (архивное фото)

Орловский областной суд отказался смягчить наказание Олегу Навальному, брату оппозиционера Алексея Навального. Таким образом, суд отклонил жалобу адвокатов на аналогичное решение суда первой инстанции. Об этом сообщает "Интерфакс".

В декабре 2014 года братья Навальные были осуждены по делу о хищениях в компании "Ив Роше". Алексей Навальный был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно, брат политика получил такой же срок, но в колонии общего режима.

Олегу Навальному ранее дважды отказывали в условно-досрочном освобождении, после чего его адвокаты попросили суд смягчить наказание брату оппозиционера. Это требование также было отклонено – суд посчитал, что Навальный якобы является "злостным нарушителем".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG