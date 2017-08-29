Орловский областной суд отказался смягчить наказание Олегу Навальному, брату оппозиционера Алексея Навального. Таким образом, суд отклонил жалобу адвокатов на аналогичное решение суда первой инстанции. Об этом сообщает "Интерфакс".

В декабре 2014 года братья Навальные были осуждены по делу о хищениях в компании "Ив Роше". Алексей Навальный был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно, брат политика получил такой же срок, но в колонии общего режима.

Олегу Навальному ранее дважды отказывали в условно-досрочном освобождении, после чего его адвокаты попросили суд смягчить наказание брату оппозиционера. Это требование также было отклонено – суд посчитал, что Навальный якобы является "злостным нарушителем".