Европейский культурный парламент поддержал Серебренникова

Члены Европейского культурного парламента в своем обращении на имя генерального прокурора Юрию Чайке и правительству России призвали отказаться от обвинений в адрес режиссера Кирилла Серебренникова. Обращение опубликовано на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

Авторы призвали российские власти обеспечить, чтобы художественный руководитель "Гоголь-центра" не стал" жертвой политически мотивированной судебной ошибки.

Серебренников обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он организовал хищение 68-ми миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". Ранее во вторник стало известно, что к расследованию по делу Серебренникова подключили Службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России.

В настоящее время режиссёр находится под домашним арестом, сам он отвергает обвинения, называя их "абсурдными". Российские и мировые деятели культуры требуют освободить Серебренникова.

