К делу Серебренникова подключили Службу по борьбе с терроризмом

К расследованию по делу в отношении режиссера Кирилла Серебренникова подключили Службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России. Как сообщает РБК, сотрудники данной службы занимаются оперативным сопровождением дела "Седьмой студии", в частности, проверяют связи и контакты обвиняемых.

Службу по защите конституционного строя подключили к делу, поскольку именно это подразделение ФСБ проверяет деятельность Министерства культуры, в том числе работу театров и музеев. Об этом РБК заявил бывший руководитель Центра общественных связей ФСБ Александр Михайлов. Он отметил, что данная служба может вести наблюдение за деятелями культуры, прослушивать их телефоны, контролировать переписку и внедрять своих сотрудников, например, в театральные группы. Эти действия ФСБ Михайлов объяснил тем, что учреждения культуры, по его словам, "могут использоваться противником" для пропаганды, формирования враждебного отношения к России, а также для вербовки агентов.

РБК отмечает, что именно сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом задерживали исполнителей убийства оппозиционера Бориса Немцова, а также занимались делом "Боевой организации русских националистов" (БОРН).

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников был задержан на прошлой неделе. По версии следствия, он организовал хищение 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". В настоящее время режиссер находится под домашним арестом, сам он отвергает обвинения, называя их "абсурдными". Российские и мировые деятели культуры требуют освободить Серебренникова.