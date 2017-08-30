РБК: Россия скрыла от ООН почти 60 процентов своих военных расходов

Россия скрыла от ООН почти 60 процентов своих военных расходов. Об этом сообщает РБК. Москва сообщила в ООН о военных расходах за 2016 год на сумму 2 триллиона рублей, в графе "национальная оборона" в российском бюджете значится сумма в 3,8 триллиона рублей. По представленному в ООН отчету расходы снизились, хотя на самом деле они продолжили расти.



РБК приводит расчеты заведующего лабораторией военной экономики Института Гайдара Василия Зацепина, согласно которым суммарные военные расходы российского бюджета в 2016 году составили почти пять триллионов рублей, или 5,7 процентов ВВП. Эти цифры близки к данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Там российские военные расходы в 2016 году оценили в 4,6 триллионов рублей.

Источник РБК объясняет расхождения ростом трат в секретной части бюджета. В 2016 году в разделе "национальная оборона" были засекречены более 70 процентов расходов.

В прошлом году, по данным SIPRI, Россия заняла третью строчку в мире по военным расходам и обошла Саудовскую Аравию.