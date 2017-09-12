Слабость души

Современным охранителям нравится не только думать о Европе и России наших дней мыслями 150-летней давности, но и выражать их почти теми словами: Достоевского, Тютчева. С одной, однако, разницей. Из разговора убирают христианского Бога, придерживают Его на пороге: посиди там, в сенях. И, между прочим, мы, атеисты-западники, прощаем им эту проделку! Мы не говорим: позвольте-позвольте, какой может быть разговор о Западе и России без религии в самом центре? Забыть, как поступил с Христом вами хулимый, а нами хвалимый Запад – как отстранил Его от государственных дел, словно одряхлевшего вельможу?!

Ваши предшественники обличали "Весну народов" не как-нибудь, а с христианской точки зрения. На демократию своего века они ополчились со Святым Писанием наперевес. Это были, выражаясь по-нынешнему, фундаменталисты, что и значит православные. Правда, в отличие от теперешних, просвещенные. Они видели, что европейская Весна-Революция упраздняет не только безраздельную власть помазанника Божия, а и религиозной картины мира. Эта картина становится всего-навсего одной из – и совсем не обязательной для всех.

Для Тютчева, например, политика, все гражданское ничего не стоили вне религии. "Россия – христианская держава, а русский народ является христианским не только вследствие православия своих верований, но и благодаря чему-то еще более задушевному. Он является таковым благодаря той способности к самоотречению и самопожертвованию, которая составляет как бы основу его нравственной природы. Революция же прежде всего – враг христианства". Речь шла о буржуазной, заметим для школьников, революции, о демократической – той, которой всячески противится путинизм.

В этом смысле он зверек христианский. Христианский, но робкий. Он не хочет раскрыться до конца, показать, что он не как-нибудь, а принципиально, религиозно против всего, что объединяется словом "демократия", ибо она утверждает "самовластие человеческого "я", возведенного в политическое и общественное право"! Что же получается у тех русских, которые убирают христианского Бога из пунктов своего несогласия с Европой? На первом плане оказывается национальное. Мы – русские, какой восторг! Уважайте нас, слушайтесь нас и не помышляйте о санкциях против нас, потому что мы русские и у нас свои скрепы.

Гора родила мышь. Тютчев, Достоевский, те знали, как ответить на вопрос: "Ну, вы русские. И что?" – "А то, что мы, в отличие от вас, настоящие христиане. Православные, мля! Вся наша гражданственность, государственный быт, порядки – все будет в согласии с Новым Заветом, а не с конституцией, списанной с ваших. Божественное будет у нас править, а не человеческое!" Это был бы разговор, не правда ли? А так выходит чепуха и скука. Мы против Запада, потому что мы русские.

Коли ты против блудней Запада, то и будь против. Скажи, что это все от лукавого: отделение церкви, разделение властей, права человека

Царский охранитель мог препираться с Западом, вообще не упоминая, что он русский и представляет "все русское", – и дискуссия имела смысл: в ней выступал человек, считающий себя настоящим (православным) христианином. Он уличал, срамил и наставлял христианина в его глазах мнимого. А вы можете себе представить, что путинский охранитель, тот же, к примеру, поэт Лавров в роли министра иностранных дел РФ, любой разговор с госсекретарем США начинает и заканчивает тем, что ставит на вид Штатам несоответствие их государственной жизни христианскому правоверию? Он этого и не подумает делать – не настолько оторван от земли, да? Но тогда зачем морочить головы своим людям? Как можно толковать о скрепах, не упоминая главной из них – православия, осуждающего Цивилизацию в соответствии с Писанием?! Уходя, уходи! Не болтайся в промежуточности.

Если вы вслед за своими предшественниками недовольны, что Запад покончил с клерикализмом в государственной повседневности, так и объявите. Объявите – и открыто, важно устраивайте у себя все как при царе Горохе. Большевики вон не робели и не юлили. Они, не считаясь ни с чем, сделали свою идеологию государством, охватили ею все и вся. Коли ты против блудней Запада, то и будь против. Скажи, что это все от лукавого: отделение церкви, разделение властей, права человека. Создавай настоящую, самую передовую, теократию ХХI века и будь готов претерпеть все, что с тобой сделают через некоторое время сограждане. Слабо? Тогда стоит ли корчить из себя христиан, да еще православных? Среди них, правда, можно встретить и откровенного западника, но тут уж только руками развести. Православный-западник, который помалкивает, что, по существу, смирился, если не согласился, с тем, что на Западе цветет и пахнет самовластье человеческого "я", – зрелище еще более жалкое.

Именно эти вопросы и суждения должны бы адресовать путинизму русские западники-атеисты. Но они, по слабости души, даже скрывают свой атеизм.

Анатолий Стреляный – писатель и публицист, ведущий программы Радио Свобода "Ваши письма"

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