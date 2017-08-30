Навальный показал предполагаемую резиденцию Путина под Выборгом

Политик Алексей Навальный в своем блоге опубликовал видеоролик, на котором запечатлена вилла Селлгрена – усадьба на острове Лодочный под Выборгом, принадлежащая компании "Север", где как минимум один раз отдыхал президент России Владимир Путин.

Навальный обратил внимание, что на подъезде к резиденции стоит указатель на базу отдыха компании "Сибур", акции которой принадлежат бизнесменам Геннадию Тимченко и Кириллу Шамалову, входящим в близкое окружение президента. Навальный подчеркнул, что в открытых источниках нет информации о принадлежащей "Сибуру" базе отдыха.

Как сообщил 24 августа телеканал "Дождь", до 2014 года компанией "Север" владел глава Балтийской медиагруппы Олег Руднов – его называли "давним другом" Путина. После смерти Руднова бизнес унаследовал его сын Сергей.

Олег Руднов сотрудничал с банком "Россия", через который, согласно "Панамскому досье", близкие Путину люди вывели в офшоры 2 миллиарда долларов. Компания "Север" тесно связана с курортом "Игора" "друга Путина" Юрия Ковальчука, где, как сообщал Reuters, отмечали свадьбу предполагаемая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова и Кирилл Шамалов.

Вилла Селлгрена известна тем, что дважды использовалась для съемок фильма о Шерлоке Холмсе.

