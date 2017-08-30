"Крымский диверсант" Захтей лишен российского гражданства

Против Андрея Захтея, арестованного по делу так называемых "крымских диверсантов", возбудили еще одно уголовное дело по обвинению в незаконном приобретении российского паспорта. Как сообщил в фейсбуке корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, дело было возбуждено 18 августа.

Паспорт Захтея признан недействительным, таким образом он лишен российского гражданства. Захтей остается гражданином Украины.

Власти России обвиняют Захтея в подготовке терактов на территории аннексированного Крыма. В начале марта он попросил лишишь его российского гражданства, которое он получил в 2014 году в Крыму.

В августе прошлого года Захтея и другого гражданина Украины Евгения Панова задержала ФСБ. Власти Украины отвергли обвинения и назвали произошедшее "провокацией" российских спецслужб. Арестованные украинцы жаловались на пытки после задержания и жестокое обращение в СИЗО Лефортово. В феврале 2017 года их перевели в изолятор в Крыму. В июле Захтей признал вину и заключил досудебное соглашение.

