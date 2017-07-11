СМИ: "крымский диверсант" признал вину и отказался от адвокатов

Андрей Захтей, арестованный по делу так называемых "крымских диверсантов", признал вину, заключил досудебное соглашение со следствием и отказался от адвокатов. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на собственный источник.

Адвокаты Александр Попков, Алексей Ладин и Ильнур Шарапов подтвердили эту информацию. Детали досудебного соглашения издание не приводит.

Андрей Захтей был задержан в ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе села Суворово на территории аннексированного Россией Крыма. По версии следствия, он должен был встречать украинскую диверсионную группу, в перестрелке с которой погибли два российских офицера.

Зам Захтей заявлял, что работал таксистом и ждал клиентов, когда его задержали. По его словам, это произошло до самой перестрелки. Мужчина также рассказал, что после задержания его жестоко пытали сотрудники ФСБ.

В конце мая адвокат Андрея Захтея сообщил, что эксперты не нашли у места гибели российских военных следов ДНК его подзащитного и другого обвиняемого по делу "крымских диверсантов" Евгения Панова.