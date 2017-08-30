Фигурант "Дела 26 марта" оставлен под арестом

Мосгорсуд оставил под стражей фигуранта "дела 26 марта" Дмитрия Борисова. Его обвиняют в нападении на полицейского на несанкционированной акции "Он нам не Димон". По версии следствия, Борисов во время задержания нанёс два удара по голове сотруднику полиции. В качестве доказательства в деле фигурирует видео с акции. Борисов вину не признаёт. Защита просила суд избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. За молодого человека поручились правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарёв. Дмитрий Борисов стал шестым обвиняемым в нападении на полицейских на акции "Он нам не Димон" в Москве.