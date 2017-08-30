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Бизнесмена Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде

Бывший член Совета Федерации от Чечни Умар Джабраилов

Бизнесмена и бывшего члена Совета Федерации от Чечни Умара Джабраилова, который в ночь на среду устроил стрельбу в отеле в центре Москвы, отпустили под подписку о невыезде. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство "Москва".

Российские информагентства сообщили о задержании Джабраилова утром в среду. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Умар Джабраилов представлял Чечню в Совете Федерации с 2004 по 2009 год. Он также занимал должность заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам и входил в российскую делегацию Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Джабраилов также занимался строительным и гостиничным бизнесом.

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