Сотрудницу "Первого канала" выдворили из Украины

Задержанную в Киеве сотрудницу российского "Первого канала" Анну Курбатову выдворили с территории Украины. Об этом сообщили в Службе безопасности страны. В ведомстве отметили, что Курбатовой на три года запрещен въезд на Украину – из-за ее деятельности, которая, как считают в Киеве, вредит украинским национальным интересам.

Курбатова была задержана в Киеве 30 августа. Перед этим украинские активисты обвинили ее в "пропаганде, манипулировании общественно значимой информацией и тенденциозном изложение событий". Это произошло после сюжета Курбатовой о праздновании Дня независимости Украины. Тогда сотрудница "Перового канала" назвала парад в Киеве "маршем зависимости".